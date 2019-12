Droit de manifester: ce qu’il faut savoir avant la journée du 5 décembre

Le droit de manifester n’est pas explicitement inscrit dans la Constitution et n’est qu’implicitement protégé par nos textes fondamentaux dans le cadre de la liberté d’opinion et d’expression de celle-ci. Ainsi, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Et selon l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »