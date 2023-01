« Il y a une souffrance éthique importante chez les magistrats »

IlIl aura fallu le suicide en 2021 d’une magistrate de 29 ans, Charlotte, et la tribune en forme de cri lancé par d’anciennes camarades de promotion pour que des états généraux de la justice soient organisés, en urgence, en 2022. Avec des conclusions accablantes pour une institution « en état de délabrement avancé » : délais de jugement indignes, outils informatiques obsolètes... La liste des dysfonctionnements est longue, dressée non plus seulement par des syndicalistes, mais par les plus hauts hiérarques de l’institution. En réponse, le ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti, vient de détailler, ce jeudi, son « plan d'action » en 60 mesures (voir notre article).