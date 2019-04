A Génération·s, l’impossible campagne

Ouf ! Le vent du boulet est passé près. Finalement, Benoît Hamon était donc là, jeudi soir, au premier grand oral des européennes organisé par France Télévisions. Mais il aura fallu que son mouvement saisisse la justice pour avoir gain de cause auprès de la chaîne. « Si on n’avait pas été présents au premier débat, on aurait disparu de l’offre politique pour les européennes. La suite aurait été vraiment compliquée », confie-t-on dans l’entourage du candidat, tête de liste pour Génération·s.