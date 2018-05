Les salariés d’Air France infligent un camouflet à leur direction

Coup de théâtre. Les salariés d’Air France ont voté contre la proposition de leur PDG, Jean-Marc Janaillac, lors de la consultation organisée par leur direction vendredi 4 mai. Plus de 55 % d'entre eux ont rejeté la proposition d’accord salarial élaborée le 16 avril et qui prévoyait 2 % d'augmentation de salaire pour tous en 2018, puis 5 % au cours des trois années suivantes, rapporte l'AFP. En conséquence et comme il s’y était engagé, Jean-Marc Janaillac a démissionné de son poste de PDG d'Air France-KLM. La participation lors de ce scrutin était très élevée, puisque plus de 80 % des 46 771 salariés ont pris part au vote.