Procès des suicides à France Télécom: les dirigeants face à leur responsabilité sociale

À partir du 6 mai, l'ancien PDG de France Télécom Didier Lombard et six autres anciens responsables sont jugés pour harcèlement moral. C’est la première fois que des dirigeants d’un groupe du CAC 40 ont à répondre de leur gestion devant la justice. Leur stratégie visant à supprimer 20 000 emplois en trois ans dans le groupe a conduit à une crise sociale sans précédent, marquée par des dizaines de suicides ou tentatives de suicide, dépressions et maladies. Mais ce procès est aussi celui du néomanagement et de sa violence institutionnalisée.