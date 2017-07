Il y avait des airs de rentrée des classes dans la salle de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, ces mardi et mercredi 4 et 5 juillet. Pour la première fois de la XVe législature, qui s’est ouverte mardi, les députés examinent un projet de loi du gouvernement, et pas n’importe lequel : celui qui doit autoriser le gouvernement à utiliser des ordonnances pour transformer radicalement le code du travail.