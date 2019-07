A l’OL, une affaire d’abus sexuels sur mineures révèle la jungle du foot féminin

Des jeunes filles, mineures, sans contrat ni convention, sans perspectives claires, et donc à la merci des abus. Tel est le cadre aujourd’hui proposé aux jeunes footballeuses françaises qui fréquentent des centres de formation et espèrent en faire leur métier. Une affaire de violences sexuelles présumées, dont Mediapart a pu prendre connaissance, dans le plus grand club féminin d’Europe, l’Olympique lyonnais (OL), vient tristement illustrer cette réalité.