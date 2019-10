Lilian Thuram: «Le Blanc est vu comme neutre»

Lilian Thuram, recordman du nombre de sélections en équipe de France masculine et fondateur de la fondation Éducation contre le racisme, a suscité une vaste polémique lors d’une interview qu’il a accordée le 4 septembre au Corriere della Serra. Alors qu’il était interrogé sur les cris de singe proférés à Cagliari par des supporteurs à l’encontre du joueur noir Romelu Lukaku, une phrase – « les Blancs pensent être supérieurs et croient l’être » – « sortie de son contexte et tronquée », explique Lilian Thuram (voir en boite noire la réponse qu'il a réellement faite), a généré d’innombrables commentaires et articles sur les supposées dérives d’un antiracisme qui serait aveugle à un nouveau « racisme anti-Blancs » (lire l’article d’Edwy Plenel à ce sujet). Quelques semaines sont passées et Mediapart a proposé à Lilian Thuram de revenir à froid sur cet épisode et les leçons à en tirer.