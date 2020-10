Attentat de Villejuif: Sid-Ahmed Ghlam, un apprenti terroriste déterminé

« Le Samu de Paris, bonjour.

– Oui, bonjour… Au secours… »

À l’autre bout du fil, la voix est essoufflée. Son propriétaire souffre.

« Dites-moi, vous êtes dans quel arrondissement, monsieur ? relance l’opératrice.

– Je suis… dans le XIIIe… On m’a…

– Vous êtes sur la voie publique, monsieur ?

– Oui, sur la voie publique… On m’a tiré dessus !

– On vous a tiré dessus ?

– Oui ! Ahhh…

– Qu’est-ce qui se passe, monsieur ?

– Je ne sais pas, je suis sorti de chez moi… Ils m’ont tiré dessus !

– Ne quittez pas, monsieur. »

Un répondeur automatique, une musique d’ascenseur. Dix secondes qui s’éternisent.

« Monsieur, vous restez là où vous êtes ! On vous envoie quelqu’un. D’accord ?

– Ahhh… Oui… »

Dans les minutes qui suivent, au petit matin de ce 19 avril 2015, Sid-Ahmed Ghlam, étudiant en électronique de vingt-trois ans, est secouru devant son domicile pour une blessure par balle à la cuisse.