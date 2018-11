Après le suicide d’une factrice, les postiers de Sarlat dénoncent un management brutal

Les agents du centre postal de Bergerac-Sarlat en Dordogne exercent leur droit de retrait depuis jeudi 25 octobre. La veille, une de leurs collègues s'est donné la mort et une violente altercation a opposé un facteur et trois membres de l'encadrement. Salariés et syndicats demandent le départ des cadres impliqués, et contestent les réorganisations permanentes du service postal.