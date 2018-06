PMA pour toutes: Macron fait traîner sa promesse en longueur

« Beaucoup de bruit pour pas grand-chose ! » C’est en ces termes que l’Inter-LGBT (Lesbienne, Gaie, Bi et Trans) a dressé, mardi 5 juin, le bilan des états généraux de la bioéthique. Estimant que le rapport du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), remis le même jour au gouvernement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques (OPESCT), présentait « une bonne synthèse des différents arguments », le collectif a réaffirmé attendre désormais que le législateur « tienne ses engagements » en ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes.