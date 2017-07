Vingt-trois abstentions, cinq « contre » et trois « pour ». Voilà la distribution des votes des députés socialistes sur la confiance au gouvernement d’Édouard Philippe. Éclatée entre les trois options possibles, mais concentrée sur la plus indéterminée et la plus ambiguë d’entre elles, cette distribution symbolise l’acheminement du PS vers le néant stratégique.