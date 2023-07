Pénuries de médicaments : la commission d’enquête du Sénat révèle l’esbroufe de l’exécutif

AprèsAprès cinq mois d’enquête et plus de cinquante auditions, la présidente de la commission d’enquête du Sénat sur la pénurie de médicaments, Sonia de La Provôté (Union centriste), a présenté, jeudi 6 juillet, un rapport sévère et très étayé – bien que son contrôle à Bercy sur les aides allègrement versées à l’industrie pharmaceutique ait tourné court, faute de documents présentés (une liasse est finalement « parvenue en retard, non sans difficulté »).