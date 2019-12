Quand France Télévisions fait le service de presse de l’Elysée

La direction de France Télévisions (FTV) est-elle le service de presse de l’Élysée ? C’est une question plutôt vacharde que la CGT de FTV soulève dans un communiqué, non dénuée de fondement. Selon le syndicat, la direction de l’information du groupe public a en effet adressé jeudi 5 décembre, au plus fort de la journée de mobilisation et de manifestations dans tout le pays, des messages à toutes les rédactions des différentes chaînes du groupe pour que les journalistes des différentes rédactions concernées n’usent pas de formulations susceptibles de déplaire au pouvoir.