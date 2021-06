Des youtubeurs d’extrême droite simulent l’exécution d’un « gauchiste »

«Cette vidéo risque d’être un petit peu tendancieuse, du point de vue de la possibilité qu’elle soit glissante et fascisante. » Dans une vidéo intitulée « Le gauchisme est-il pare-balles ? », diffusée dimanche 6 juin et supprimée lundi après-midi, le youtubeur d’extrême droite Papacito franchit une nouvelle limite. Il met en scène une exécution d’un électeur du parti de Jean-Luc Mélenchon avec un mannequin. Il explique aussi comment se procurer légalement des armes pour se « faire entendre » et se faire « respecter dans les moments où on remettra en doute vos convictions ».