François Ruffin: «Je suis un réformiste!»

Chaque sortie d’ouvrage ou de film de François Ruffin est désormais un événement médiatique. Son nouvel opus, publié mercredi 6 novembre, Il est où, le bonheur (Les Liens qui libèrent), n’échappe pas à la règle. Le « député-reporter », qui écume les médias écrits et audiovisuels depuis une semaine – il sera à « On n’est pas couché », pour la seconde fois, samedi soir –, y revient en longueur sur sa conception de l’écologie. Alors que de Greta Thunberg à Yannick Jadot, la branche la plus visible de l’écologie politique prône un consensus autour de la question climatique, il estime au contraire qu’il faut revenir à la question de la lutte des classes et réintroduire le conflit au cœur de la matrice idéologique.