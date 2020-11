Circulation du virus: quel rôle joue l’école?

Parce que l’épidémie de Covid-19 ne ralentit pas, la question se repose d'une réduction des effectifs dans les établissements scolaires, surtout du secondaire. Olivier Véran a jugé « possible » une fermeture des lycées si les mesures en cours ne suffisent pas. Mediapart fait le point sur les données les plus récentes, qui distinguent bien enfants et adolescents.