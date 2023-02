Patrick Balkany a diffusé des photomontages pornographiques d’un élu pour préserver « l’image de Levallois »

DesDes Balkany, on pensait tout connaître. On savait déjà la délicatesse exquise et la parfaite décence en toute occasion. La simplicité et le bon goût, aussi, grâce à la décoration de leurs propriétés aux Antilles, au Maroc et en Normandie. Sans parler de leur langage châtié, et de l’insouciante vigueur d’un Patrick Balkany qui, récemment libéré de prison pour raisons médicales, s’était mis à danser dans les rues de Levallois pour la fête de la musique, en s’autorisant au passage une main aux fesses sur une passante.