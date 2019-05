Le riad marocain et la villa Pamplemousse attirent de gros pépins aux Balkany

Troisième semaine de procès, et toujours pas d’Isabelle Balkany. La première adjointe au maire de Levallois-Perret (et épouse de celui-ci) est sortie de sa clinique voici quelques jours, elle voudrait vraiment participer aux débats, mais « ses médecins le lui interdisent », explique son avocat, Pierre-Olivier Sur, en marge de l'audience. Il ajoute, avec gravité : « Ils considèrent que la médiatisation du procès et son hystérisation sur les réseaux sociaux sont dangereuses pour son état psychologique. »