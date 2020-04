Quand l’Etat se fait complice de délocalisations et de licenciements boursiers

Péters Surgical est une grosse PME inconnue du grand public, mais qui a visiblement un service de communication qui fonctionne à merveille. Car depuis quelques jours, de nombreux articles paraissent dans la presse chantant à l’unisson ses louanges. À chaque fois, c’est le même message, reprenant les mêmes éléments de langage du même communiqué : inventive, l’entreprise produit du matériel médical et tout particulièrement une sonde, dite sonde de Motin, essentielle aux services de réanimation des hôpitaux. Elle draine les sécrétions bronchiques des personnes infectées par le coronavirus, en protégeant patients et soignants grâce à une gaine. D’un titre à l’autre, on découvre donc la même « success story », celle d’une réussite française, si précieuse en ces temps de pandémie.