Emmanuel Macron veut museler le débat public

AlorsAlors que, sur fond de crise sociale à cause des retraites, la première ministre Élisabeth Borne cherche à convaincre les partenaires sociaux que le gouvernement veut désormais l’apaisement et ne passera pas d’autres réformes à la hussarde, voilà un message qui suggère strictement l’inverse : Emmanuel Macron a fait savoir qu’il souhaitait porter à la présidence de la Commission nationale du débat public (CNDP) une personnalité qui a récemment été mise en cause pour son manque d’indépendance. Et dans le même temps, le gouvernement a annoncé qu’il souhaitait exonérer certains projets industriels de passage devant cette commission.