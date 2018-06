Les «Macron Leaks», Mediapart et la loi anti-«fake news»

Il est autour de minuit, vendredi 5 mai 2017, quand Emmanuel Macron et son staff de campagne quittent Mediapart après deux heures et demie d’entretien filmées en direct, à deux jours du second tour de l’élection présidentielle. À peine le candidat a-t-il franchi les portes de l’ascenseur des locaux du journal que les téléphones portables se mettent à frémir : un forum anglophone d’échanges de contenus, baptisé 4Chan, diffuse sur son site le produit du hacking de milliers de mails de l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron.