Parcoursup : les combines des établissements du supérieur pour trier les élèves

Marie, élève en terminale générale, se lève le téléphone portable dans la main. Non plus, comme à son habitude pour aller sur Snapchat ou Instagram, mais pour se rendre sur l’application mobile de Parcoursup. Quitte à bousculer ses habitudes. « Dès que je me réveille, je vais directement sur Parcoursup, avant même d’aller sur Insta », raconte la jeune femme de 17 ans, qui espère intégrer une licence de droit. À l’université Lyon 3, si possible.