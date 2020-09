Sur l’île d’Oléron, le maire écolo a raté la vague verte

Tour de France, 10e étape, km 0. Il a mené (et perdu) la bataille contre l'implantation du premier McDo de l’île. Il a tenté d'alerter sur les effets du réchauffement climatique sur l’urbanisme de l’île. Et pourtant : alors que des maires écolo ont pris de grandes villes, Grégory Gendre a dû laisser les clés de Dolus-d’Oléron à un divers-droite : « Je ne suis pas un politique et parfois je ne suis pas très fin. »