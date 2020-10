Les très chers et trop nombreux conseillers de Muselier et Estrosi à la Région PACA

8 octobre 2020 Par Jean-Marie Leforestier (Marsactu)

En inspectant la gestion de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la chambre régionale des comptes a mis au jour la situation particulière du cabinet de l’actuel président marseillais et de son prédécesseur niçois. Les collaborateurs y perçoivent des salaires notablement élevés et sont plus nombreux que ce que la loi permet.