Le procès du Mediator s’ouvre en appel

LeLe procès en appel du scandale sanitaire du Mediator, médicament des laboratoires Servier accusé d’avoir causé la mort de centaines de patientes et de patients, s’ouvre ce lundi après-midi pour six mois, devant la cour d’appel de Paris. Mis sur le marché comme antidiabétique en 1976 mais indûment prescrit comme coupe-faim jusqu’en 2009, le Mediator a entraîné de graves effets secondaires sur des milliers de patients et de patientes souffrant de pathologies cardiaques ou pulmonaires et parfois entraîné leur mort.