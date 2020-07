Incendie chez Lubrizol: des zones d’ombre dans le processus d’indemnisation

9 juillet 2020 Par Manuel Sanson (Le Poulpe)

Neuf mois après l’incendie survenu chez Lubrizol et Normandie Logistique, le dispositif d’indemnisations anticipé, mis en place par l’entreprise américaine, révèle d’importantes limites tandis que la transparence promise n’est pas non plus au rendez-vous. L’enquête de notre partenaire normand Le Poulpe.