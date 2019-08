Le RN condamné pour licenciement abusif de son chauffeur VIP

9 août 2019 Par Rozenn Le Saint

Le Rassemblement national a été condamné jeudi 8 août pour avoir congédié son ancien chauffeur sans cause réelle et sérieuse. Il doit lui verser plus de 20 000 euros d’indemnités et plus de 50 000 euros d’heures supplémentaires non payées. Corvéable à merci pendant près de cinq ans auprès de Florian Philippot et d’autres, il se décrit comme une victime de la guerre interne au sein du parti frontiste.