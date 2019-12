«J’ai échappé à la grève des transports en passant 31 heures en garde à vue»

Un enseignant-chercheur et photographe souhaitait aller manifester le 5 décembre et faire quelques photographies. Au lieu de cela, il a passé trente-et-une heures en garde à vue pour « participation à un groupement en vue de la préparation de violences, de destructions ou de dégradations. » Et il raconte, lundi 9 décembre, sur le site Lundi matin, tout en restant anonyme.