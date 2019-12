Michel Platini et le Mondial 2022 au Qatar: le parquet ouvre une information judiciaire

C’est un tournant majeur dans le volet français de l’affaire du Mondial 2022 de football. Selon des informations de Mediapart, le Parquet national financier (PNF) a ouvert une information judiciaire pour « corruption active et passive », ainsi que pour recel et blanchiment de ces délits, sur l’attribution litigieuse par la Fifa de la compétition au Qatar le 2 décembre 2010. Contacté par Mediapart, le PNF nous a confirmé l'ouverture de l'information judiciaire et s’est refusé à tout autre commentaire.