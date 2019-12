Prison avec sursis pour Jean-Luc Mélenchon

Le tribunal correctionnel de Bobigny a suivi les réquisitions du parquet dans l’affaire des incidents survenus lors de la perquisition médiatisée au siège de La France insoumise (LFI), en octobre 2018. Ce 9 décembre, Jean-Luc Mélenchon a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 8 000 euros d’amende pour « actes d’intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l’autorité publique, rébellion et provocation ».