Jean-Luc Mélenchon défie la justice

Le leader de La France insoumise et cinq de ses cadres comparaissent jeudi et vendredi devant le tribunal correctionnel de Bobigny, accusés de rébellion et d’intimidation sur des policiers et un magistrat lors des perquisitions au siège du parti, en octobre 2018. Depuis cette date, Jean-Luc Mélenchon n’a cessé de mettre en cause la justice et les magistrats.