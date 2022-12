Violences conjugales : relaxe d’un ancien sous-préfet de Calédonie

« Au« Au début, il m’a séduite par le respect, la considération qu’il me portait mais après ont commencé les rabaissements, les insultes. Un jour, il m’a sauté dessus et il a commencé à me frapper. » Gabrielle Eymard, née Bola, affirme avoir été victime pendant six années de maltraitance de la part de son mari, Frédéric Eymard, sous-préfet de Calédonie de 2014 à 2017.