Yohann Malory, le parolier visé par cinq plaintes

Dans la vidéo, le geste est furtif. Quelques secondes à peine. Quelques secondes pendant lesquelles on voit un individu verser quelque chose dans le verre d’une jeune femme. On est en boîte de nuit, au Boum Boum à Paris, un soir d’octobre 2019. Celle qui reçoit la substance, Charlotte Lemay, mannequin, a porté plainte pour agression sexuelle et administration de substances nuisibles.