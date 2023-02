Contre la réforme des retraites, facs et lycées entrent peu à peu dans la danse

« Tu« Tu nous mets 64, on te Mai 68 » : le slogan s’affiche sur plusieurs pancartes en manifestation à travers la France, et a même été tagué au pied du génie de la Bastille, à Paris. Pour l’heure, l’ambiance semble plus à la bravade qu’à la véritable menace d’un blocage massif des lieux d’étude, même si de plus en plus d’universités et de lycées entrent dans la danse contre la réforme des retraites.