Les dents des plus modestes reflètent les inégalités qu’ils subissent

Le journaliste Olivier Cyran publie une enquête fouillée sur le système de soins dentaires et les inégalités qu’il produit sur les plus modestes. Dans Sur les dents – Ce qu’elles disent de nous et de la guerre sociale aux éditions de La Découverte, l’auteur a choisi d’étudier cet organe qui matérialise les rapports de force qui existent dans la société.