Le gouvernement refuse d’aider les prostituées

«Nous sommes des humains, nous voulons nouer le lien avec le reste de la société afin de lutter ensemble contre le virus. » Ce message clair et poignant émane des prostituées chinoises de Paris, regroupées de longue date au sein de l’association communautaire Roses d’acier.

« Beaucoup de femmes ont arrêté de travailler avant le confinement, par crainte des violences racistes, de la contamination et parce que nous avions des informations très inquiétantes qui nous parvenaient de Chine, poursuit Ting, porte-parole francophone de l’association. Depuis, nous n’avons pas repris le travail. Nous respectons les règles de confinement et personne n’est retourné dans la rue. En revanche, nous sommes très inquiètes pour notre santé : un grand nombre d’entre nous vit en dortoir. Si l’une d’entre nous attrape le virus, que va-t-il se passer ? Nous pensons que les autorités françaises n’hésiteront pas longtemps entre sauver la vie d’un jeune Français blanc et celle d’une femme chinoise âgée qui n’a pas de papiers et ne parle pas français. »

L’inquiétude est exacerbée chez les Roses d’acier, qui cumulent le double stigmate d’être racisées et travailleuses du sexe, mais les difficultés sont généralisées parmi les prostituées confinées.

Les Roses d'acier lors d'une manifestation le 8 avril 2017, à Paris, pour les droits des personnes prostituées. © Zakaria ABDELKAFI / AFP

« La situation est déplorable lorsqu’on la compare à la situation des autres travailleurs, expose Amar, travailleuse du sexe et secrétaire générale du Syndicat du travail sexuel (Strass). Nous n’avons aucune reconnaissance, nous ne bénéficions pas d’aides pourtant légitimes. Nous sommes plongées dans une extrême précarité, sans statut, sans accès au logement. Certaines sont dans des situations critiques et doivent reprendre le travail pour payer leur loyer, mais alors elles sont confrontées à d’autres problèmes : sanitaires ou bien de verbalisation par la police. Nous sommes face à une situation de re-criminalisation de notre profession. »

Abandonnées, au mieux ignorées, au pire mises en danger, les travailleuses du sexe sont indignées par la réaction des pouvoirs publics à leurs difficultés. « Il s’agit toujours de la même réponse : une réaction indigne et idéologique qui nous invisibilise et nous met en danger », se récriait Giovanna Rincon, responsable de l’association Acceptess-T, qui vient en aide aux personnes trans dont une partie a un parcours de prostitution, sur le plateau de l’émission « À l’air libre », de Mediapart, mardi 7 avril.

Giovanna Rincon mène depuis des actions de terrain et d’urgence humanitaire depuis le début du confinement. Avec d’autres membres de son association, elle distribue des colis alimentaires et tente de trouver des solutions d’hébergement pour un nombre croissant de bénéficiaires. Elle a été ulcérée par la réponse de la secrétaire d’état chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, et de la lutte contre les discriminations.

« Par définition, nous partageons le constat qu’il est très compliqué pour l’État d’indemniser une personne qui exerce une activité non déclarée telle que la prostitution », écrit Marlène Schiappa, dans une réponse fournie à un collectif de 12 parlementaires issus de la majorité. Menés par Laurence Vanceneubrock, députée (LREM) de l’Allier, ces élus demandaient très concrètement que l’enveloppe consacrée aux « parcours de sortie de la prostitution », instaurée par la loi d’avril 2016 – qui pénalise le recours à la prostitution –, soit utilisée aux fin de subvenir à l’urgence humanitaire. « Ces crédits sont notoirement sous-utilisés, or ils sont consacrés à cette cause. Le gouvernement reconnaît donc qu’elle existe, il faut débloquer l’argent et parer aux situations extrêmement difficiles que traversent les personnes », argumente encore Laurence Vanceneubrock.

Contacté par téléphone par Mediapart, le cabinet de la secrétaire d’État Marlène Schiappa a confirmé que cette dernière ne s’exprimerait plus sur le sujet, notamment parce que la ministre était « tout entière consacrée à la lutte contre les violences conjugales ».

Les travailleuses du sexe pourraient pourtant prétendre être concernées par un plan de lutte contre les violences faites aux femmes, « parce que nous avons observé depuis deux ans déjà une très nette augmentation des agressions et même des meurtres envers le public auquel nous venons en aide, s’inquiète Nora Martin-Janko, coordinatrice du Lotus Bus pour l’ONG Médecins du monde. Cette crise intervient dans le contexte d’une précarisation accrue des travailleuses du sexe depuis la loi d’avril 2016 [dite de pénalisation des clients – ndlr]. Parmi la communauté chinoise des travailleuses du sexe, il y a eu 11 meurtres en un an. En quinze ans de Lotus Bus, nous n’avions jamais vu ça. »

En reléguant bon nombre de prostituées et de prostitués encore plus à la marge de la société, la loi de pénalisation des clients est unanimement dénoncée par les acteurs de terrain et les associations comme un facteur de mise en danger des travailleuses du sexe.

La baisse brutale de revenu et la crise sanitaire qui touchent l’ensemble de cette population ont été l’occasion d’une prise de conscience et d’un sursaut de solidarité dans la communauté, mais pas d’une réponse politique globale.

« Les cagnottes Leetchi et l’appel aux dons sont nécessaires mais peut-être que cette crise devrait être le moment de revendiquer des choses d’une façon plus vaste, veut croire Morgane Merteuil, militante féministe, ancienne membre du Strass. Un revenu de confinement pour tous les travailleurs et les travailleuses de l’économie informelle et une grève des loyers seraient de bons points de départ ! Des expériences ont été menées en Italie, mais aucun concept ne fait florès à l’échelle de l’Europe. »

Très angoissées à l’idée d’une sortie de confinement qui les confronterait de nouveau à des agressions racistes et à un risque sanitaire accru, les Roses d’acier sont davantage dans une logique de survie à moyen terme. Fidèles à leur stratégie de communication mise en place depuis plusieurs années, elles ont aussi tenté d’aider les Parisiens et les Parisiennes à leur façon.

« Certaines femmes des Roses d’acier ont participé à l’achat de masques, à des cagnottes en ligne pour les équipes médicales et les pompiers, rappelle Ting, leur porte-parole. Une association chinoise qui s’était procuré des masques au début de la crise a commencé à les distribuer mais il y a eu des malentendus avec la police. Du coup, des messages ont circulé et l’idée a été de faire attention, de donner des masques si on peut mais de garder en tête que cela peut être mal pris et mal compris. Dans ce moment de solitude et de précarité économique, nous avons d’autant plus peur d’être rejetées par la société. » Elles le sont déjà par le gouvernement.