Après la tempête Alex, à qui ont profité les millions de la reconstruction ?

CelaCela fera bientôt trois ans que la tempête Alex a dévasté trois vallées montagneuses de l’arrière-pays niçois. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020, le fleuve Roya et les rivières Vésubie et Tinée, gonflés par des pluies soudaines et torrentielles, ont tout emporté sur leur passage. Outre son dramatique bilan humain (10 morts et 8 personnes dont les corps n’ont jamais été retrouvés), la tempête Alex a causé des dégâts irrémédiables à 250 maisons, détruit 100 kilomètres de routes, emporté 20 ponts, 17 stations d’épuration et même des pans entiers de deux cimetières.