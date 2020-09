Les maisons de retraite Korian sous le joug de la finance

Du groupe Korian, premier groupe européen de maisons de retraite et gestionnaire de nombreux Ehpad en France, on a beaucoup parlé ces derniers mois, au gré du décompte macabre des décès liés au Covid qui n’ont cessé d’augmenter dans ces résidences au plus fort de la crise sanitaire : 356 décès au 10 avril, 606 au 27 avril, sur un total de 23 000 résidents… Au total, le groupe indique sur son site qu’il a décompté dans ses établissements à la fin mai 332 décès liés au Covid et 384 décès avec suspicion de Covid mais non testés.