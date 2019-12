Comment la députée LFI Muriel Ressiguier a maltraité ses collaborateurs

Depuis qu’elle est élue députée de la République sous les couleurs de La France insoumise, Muriel Ressiguier a employé un nombre important de collaborateurs : neuf au total, parmi lesquels au moins cinq se sont mis en arrêt maladie, en l’espace d’à peine deux ans et demi. Les causes semblent récurrentes : ces salariés auraient tous été victimes d’une véritable souffrance au travail. Au bout d’un certain temps, les collaborateurs n’ont plus supporté son « omniprésence », la « surcharge de travail », et un management déficient.