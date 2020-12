A Nîmes, des parents se mobilisent après un énième épisode de violences scolaires

Nîmes (Gard).– Ce vendredi 11 décembre, une quarantaine de parents d’élèves se sont rassemblés devant l’école Georges-Bruguier, à Nîmes, pour protester contre ce climat d’insécurité qu’ils subissent au quotidien autour de l’établissement. « On a peur pour nos enfants, on en a marre », confie une mère. Et pour cause : une semaine plutôt, le vendredi 4 décembre, l’établissement a subi une nouvelle intrusion sur fond de trafic de drogue. La quatrième depuis le mois de mai.