Macron suspend les cours et contredit Blanquer

C’est un revirement inattendu. Toute la journée, le ministre de l’éducation nationale a répété qu’il n’était pas question de fermer tous les établissements scolaires du pays. Le président de la République l’a contredit et annoncé lors de son allocution exceptionnelle jeudi 12 mars la fermeture « dès lundi et jusqu’à nouvel ordre » des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et des universités pour contenir la propagation du virus. « C’est à la fois pour protéger [les élèves] et pour réduire la dissémination du virus », a précisé le chef de l’État. Cette décision est inédite par son ampleur.