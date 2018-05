A l’Assemblée, le groupe LREM secoué par son «aile gauche»

La loi sur l’asile et l’immigration a laissé des traces. Certes, la fronde qui frémissait a accouché d’une rébellion de façade. Alors que pour ce texte, finalement voté le dimanche 22 avril après soixante et une heures de débats, plusieurs personnalités de la majorité ont bataillé pour faire évoluer le texte vers plus « d’humanité », c’est finalement le penchant « fermeté » cher à Gérard Collomb qui a remporté la mise, consacrant un recul des droits des étrangers.