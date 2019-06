Six décrocheurs de portraits de Macron condamnés à Bourg-en-Bresse

Les « six de Bourg-en-Bresse » ont été condamnés. Deux semaines après l’audience devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, les six militants du climat accusés d’avoir volé « en réunion et avec ruse » un portrait d’Emmanuel Macron, en mars, dans une mairie de l’Ain, ont été condamnés à des peines d’amende avec sursis. Pour cinq d’entre eux, reconnus coupables d’avoir volé le portrait et d’avoir refusé de se soumettre à un prélèvement ADN, la peine est de 500 euros, le sixième, qui avait accepté le prélèvement, écope de 250 euros. Lors de l’audience, le procureur avait requis 2 000 euros d’amende contre cinq prévenus et 1 000 euros pour le sixième.