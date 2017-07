Le scandale des indemnités illégales qui sont perçues par des parlementaires et que Mediapart a révélé ne concerne pas que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), même si c’est dans cette puissante institution financière qu’il a pris le plus d’ampleur, par l’importance des sommes ainsi détournées. Pour des montants moindres mais pour une période beaucoup plus longue, la Commission nationale de l’informatique et libertés (CNIL) est tout autant concernée : selon l’enquête de Mediapart, les parlementaires qui siègent au sein de son collège ont tous profité d’indemnités illégales depuis de très longues années. C’est aussi le cas à Radio France.