Harcèlement moral : la sénatrice Esther Benbassa de nouveau accusée par une collaboratrice

RienRien n’aurait donc changé. En juillet 2021, Mediapart publiait une longue enquête dans laquelle huit anciens collaborateurs de la sénatrice de Paris et six de ses anciens étudiants (employés à l’École pratique des hautes études) dénonçaient des menaces, humiliations et pressions à répétition. Esther Benbassa, alors membre du groupe écologiste EELV, était aussi accusée d’avoir fait pression sur l’une de ses assistantes parlementaires pour qu’elle privilégie son travail plutôt que sa santé et qu’elle repousse une opération chirurgicale urgente. Malgré le démenti de la sénatrice, elle avait été exclue de son groupe au Sénat en septembre 2021.