Au CHU de Pointe-à-Pitre, la crise sociale s’incruste

Une deuxième manifestation est organisée le 13 août dans la capitale guadeloupéenne pour dénoncer l’état de l’accès aux soins et les conditions de travail au sein de l'établissement. En plus d’une dégradation structurelle, l’hôpital souffre toujours des conséquences d’un grave incendie en novembre 2017 qui a obligé certains services à déménager dans des locaux vétustes et inadaptés.