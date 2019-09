PMA post mortem: les députés tiraillés entre «cohérence» et «conscience»

La décision a été prise le 12 octobre 2016 par le tribunal administratif de Rennes (Ille-et-Vilaine), au regard de « la situation particulièrement tragique et exceptionnelle » qui se présentait alors. Elle concernait une jeune femme, âgée de moins de 30 ans, ayant perdu son mari malade puis, quelques semaines plus tard, son enfant in utero à quelques jours du terme.