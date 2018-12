Européennes: LFI se recentre sur l’électorat de gauche classique

Elle n’a que 29 ans, n’a jamais fait de politique et n’a pas la langue dans sa poche. Manon Aubry, ancienne porte-parole de l’ONG Oxfam, a été désignée, lors de la convention du mouvement organisée ce week-end (les 8 et 9 décembre), comme la nouvelle tête de liste de La France insoumise (LFI) pour les élections européennes du printemps 2019. Après trois mois de réflexion, la jeune femme a décidé d’accepter la proposition de Jean-Luc Mélenchon et de son lieutenant, Manuel Bompard : elle remplacera Charlotte Girard, qui a jeté l’éponge, notamment pour des raisons ayant trait à l’organisation interne du mouvement, qu’elle juge, à mi-mot, insuffisamment démocratique.