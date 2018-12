Le tireur de Strasbourg reste introuvable

12 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

L'homme qui a tué deux personnes mardi à Strasbourg et en a blessé 14 autres, dont une est en état de mort cérébrale, restait introuvable mercredi soir malgré la mobilisation de plus de 700 policiers et gendarmes et la diffusion d'un appel à témoins par la police.